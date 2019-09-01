عمرو أديب عن وفاة الفلسطينية إسراء غريب: أهلها اعتدوا عليها بسبب "الجن"

تعجب الإعلامي عمرو أديب، من أزمة الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، والذي أثار نبأ وفاتها ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أن هناك من يعتبر أن رواية قتلها على يد أهلها، هي مجرد شائعات ترددها المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح أنه وللمرة الأولى ينتفض العالم العربي كله، بسبب عنف تجاه فتاة، وذلك خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر".

وأضاف "أديب"، أن الغموض حول وفاة الفتاة ما زال مسيطرًا على المشهد، كما أن العالم العربي مستاء من فكرة العنف تجاه النساء، معتبرا أن كشف غموض الواقعة لا يحتاج إلى خبراء، ويمكن الاستدلال عن تفاصيلها من خلال التأكد من وجود آثار عنف على جسدها أم لا.

ولفت إلى أن غموض وفاتها، سبَّب حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار الإعلامي إلى أن عائلة الفتاة اعتدت عليها، متذرعةً بأنها مصابة بـ"مَسّ من الجن"، كما أن السلطة الفلسطينية فتحت تحقيقًا في هذه الحادثة، لكشف الغموض الذي يكتنفها، مضيفًا: "الفتاة غير معروفة، ولكن فيه وقفة لنصرة إسراء، العالم العربي انتفض للمرة الأولى ضد العنف تجاه النساء".

واصل حديثه: "سواء تفاصيل الحكاية حقيقية أو نصف حقيقية، العالم العربي مستاء من فكرة استخدام العنف تجاه النساء، القصة مؤلمة جدا"، مطالبًا السلطات الفلسطينية بالكشف عن ملابسات وفاة "إسراء"، من خلال الطب الشرعي.

واستطرد، أنّه يقال إن الفتاة واعدت أحد الشباب للتعرف عليه من أجل الخطوبة، وتم تصويرها في أثناء جلوسها معه، والفيديو تم نشره، وعائلتها اعتدت عليها بسبب هذا الفيديو، متذرعين بأنها مصابة بـ"مس من الجن"، وأنها دخلت المستشفى بسبب ما تعرضت له.

واختتم: "إسراء خرجت من المستشفى، وبعدها عادت إليه جثة هامدة"، مبينًا أن عائلتها قالت: إنها أصيبت بجلطة في المخ. فيما يقول البعض إن أحد أقاربها ضربها على رأسها حتى ماتت.