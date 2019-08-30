علق الإعلامي عمرو أديب، على حادث السيارة المروع الذي تعرض له عمرو زكي، لاعب المنتخب الوطني السابق، وسط الجزيرة التي تتوسط بين طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي بمنطقة العلمين.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "هذا الطريق محتاج وقفة من الدولة، كان راكب عربية قوية جدًا ولو شفتها منظرها بعد الحادثة مش هتصدق، العربية بقت فتافيت".

وأضاف أنه يجب التعامل مع هذه الطريق لتقليل الحوادث وذلك عن طريق زيادة الرقابة المفروضة عليه، واصفًا إياها بـ"القاتلة"، ومشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشباب لقوا حتفهم أثناء القيادة، لأسباب كثيرة.

وأجرى أديب مداخلة هاتفية، مع صابر زكي، شقيق اللاعب السابق للمنتخب، حيث قال الأخير، إن الحادث وقع في حدود الساعة الخامسة فجر اليوم، الجمعة: "كان ماشي على سرعة كبيرة والميكروباص خبط فيه من ورا فالعربية لفت واتقلبت بيه".

وعن الحالة الصحية لشقيقه، قال: "واخد 40 غرزة في دماغه من ورا، وحوالي 14 غرزة في رجله من الكاحل وعنده شرخ في الحوض وشرخ في 3 ضلوع، والحمد لله إن الآير باج اتفتح، لأن الباب متطبق وكل ده كان هيرد في عمرو، وده خلى دخل جوه العربية مش برة جنب الباب، وعمومًا بدأ الكلام خفيف من بعد المغرب".

كان اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح أخطر، اليوم، بوقوع حادث اصطدام سيارة بالرصيف وسط الجزيرة التي تتوسط بين طريق مطروح إسكندرية الساحلي الدولي بمنطقة العلمين، ما أدى إلى إصابة عمرو زكي، 36 عاما، لاعب نادي الزمالك السابق، بجرح قطعي في فروة الرأس طوله 10 سم، وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحام الجسم، وشخص آخر برفقته يدعى إبراهيم عبدالسلام محمد 35 عاما، مصابًا باشتباه كسر في القدم اليسرى وكدمات وسحجات والذي كان برفقته خلال رحلة في الساحل الشمالي، ونقلتهما سيارة الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.