لأول مرة.. فريق مجدي يعقوب يجري 3 عمليات قلب لأطفال ضمن "التأمين الشامل"

أجرى فريق وحدة مجدي يعقوب للقلب، التابع لمستشفى النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، 3 عمليات قسطرة علاجية للقلب لأطفال، وذلك للمرة الأولى في بورسعيد وإقليم القناة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وكان أهالي الأطفال يحتاجون للسفر إلى خارج المحافظة، لإجراء مثل تلك التدخلات الجراحية الدقيقة.

وقال الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، إن التدخلات للحالات الثلاث، تمت بـ"نجاح باهر".

وأضاف "السبكي"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن العمليات جرت لأطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ4 سنوات.

وقال إن الحالات الثلاث، كان وضعها كالتالي:

1- إغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (Catheter Closure of PDA) للطفل "ساجد"، والذي لم يتجاوز عمره "عامين"، وتم تحويله إليهم من مركز الحرفيين في بورفؤاد.

2- إغلاق ثقب أذيني كبير في القلب بالقسطرة (ASD Transcatheter closure) للطفل "فارس"، ويبلغ عمره 4 سنوات، وتم تحويله من مركز المبرة في بورسعيد.

3- حالة إغلاق وصلة شريانية بالقسطرة (PDA Transcatheter coil closure) للطفلة ريتال، والتي تبلغ من العمر سنتين، وتم تحويلها من وحدة بنك الإسكان في بورسعيد.

وأوضح أنه فور وصول الحالات الثلاث إلى مستشفى النصر التخصصي للأطفال، أجريت لهم جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، ثم تم إجراء العمليات الجراحية بنجاح من خلال فريق طبي متكامل من وحدة مجدي يعقوب التابعة للمستشفى.

وأشار إلى أنه جار متابعة الحالات الثلاث من قبل الفريق الطبي المعالج، منذ دخولهم غرفة العمليات وحتى بعد انتهاء التدخلات بالقسطرة، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية.