فيديو.. كاتب كويتي: السيسي أنقذ دول الخليج من خطر الإخوان "الشيطاني"

أبدى الكاتب الصحفي الكويتي فؤاد الهاشم، سعادته البالغة بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الكويت حاليًا.

وأشار "الهاشم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، إلى أن زيارة الرئيس السيسي لدولتهم مرتقبة ومنتظرة من مدة طويلة، ومُرحب بها على المستويات كافة.

وأضاف الكاتب الصحفي، أن الرئيس السيسي أنقذ الكويت من تشكيل تحالف إخواني شرير لعناصر الجماعة في مصر والكويت، حال سيطرة جماعة الإخوان على الحكم في مصر، حيث أنه لم ينقذ مصر وحدها من حكمهم وشياطينهم، بل أنقذ دول الخليج كلها، والكويت تحديدًا.

واستطرد فؤاد الهاشم: "لو كان إخوان مصر في السلطة، بالإضافة إلى إخوان الكويت، لكونوا تحالفا شيطانيا الله أعلم متى ينتهي، وبالتالي فإن السيسي أنقذ المنطقة العربية كلها من خطر الإخوان"، موضحًا في الوقت ذاته أن زيارة السيسي للكويت امتداد لزيارات الزعماء المصريين العظام.

وواصل الكاتب الكويتي، تصريحاته، أن العلاقات الكويتية المصرية عمرها أكثر من 90 سنة، حيث بدأت منذ الثلاثينيات، ومستمرة وتزدهر من جيل إلى جيل، وكل الزعماء المصريين مرحب بهم في الكويت، حيث أن العلاقات الجيدة والوطيدة بين البلدين مستمرة، وتنتقل من جيل إلى أخر.

وعن ما تدَّعيه قطر، من أنها مستعدة للحوار مع دول الخليج بغرض التصالح، قال فؤاد الهاشم: "لا أصدق ما يقولونه، قطر تتمنى أن يشقوا وحدة الصف السعودية الإماراتية، ولا يوجد بصيص أمل لعودتها إلى حضن الخليج العربي، إلا إذا تخلت عن ما تقوم به".