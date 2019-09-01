أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين على الأقل، إثر حادث إطلاق نار في ولاية تكساس الأمريكية.

وأوضحت الشرطة في مقاطعة ميدلاند، أن مسلحين اثنين فرا، بعد إطلاق النار على فرع لمتجر أجهزة "هوم ديبوت" في أوديسا.

وقال أحد شهدو العيان، ويدعى "إرنست فيلانويفا" لشبكة "CNN": "المشتبه به كان يطلق النار على المركبات المتحركة".

والتقط "فيلانويفا" صورتين للمركبات مع ثقوب الرصاص فيها.

وكتبت شرطة ميرلاند عبر حسابها على فيس بوك، أنه تم إطلاق النار على المشتبه به في أوديسا.

وغرَّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر تويتر، بأنه تم إطلاعه على حادث إطلاق النار من قبل المدعي العام وليام بار.

وأشار أحد شهود العيان داخل مطعم يقع في شارع 42 في أوديسا، إلى أنه شاهد ضباطا مع معدات تكتيكية، يستعدون للرد على إطلاق النار.

خبير في تطبيق القانون، قال لشبكة "CNN"، إن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في ميدلاند يساعدون أجهزة إنفاذ القانون في الرد على عمليات إطلاق النار.

ووصف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، الحادث، بـ"الهجوم الجبان" الذي لا معنى له، وأكد بأنهم يقدمون الدعم للضحايا وعائلاتهم وجميع سكان ميدلاند وأوديسا بولاية تكساس.

وأشار جريج أبوت، إلى أن رجال إدارة السلامة العامة يعملون عن كثب، مع تطبيق القانون المحلي، لتوفير الموارد حسب الحاجة، وتحقيق العدالة بشأن هذا الهجوم الشنيع.

وقدم حاكم ولاية تكساس، الشكر إلى المستجيبين الأوائل للحادث الذين تصرفوا بسرعة وبشكل مثير للإعجاب تحت الضغط، وأكد أنه وجميع سكان تكساس لن يسمحوا بموجة من الكراهية والعنف، وسيتحدون للرد على هذه المأساة، بحسب "CNN".

وسجل أحد شهود العيان، ويدعى "أليكس وودز" مقطع فيديو خارج مسرح سينرجي، حينما أطلقت الشرطة النار على المشتبه فيه، وقتله.

وقال قائد شرطة أوديسا، مايكل جيرك إن المشتبه به في إطلاق النار في ميدلاند بأوديسا كان رجلاً أبيض في منتصف الثلاثينيات من عمره، وبدأ الحادث في الساعة 3:17 مساء "بالتوقيت المحلي للولاية"، حينما حاول ضابط في إدارة السلامة العامة إيقاف سيارة هوندا، وعندما توقفت أطلق المشتبه به النار من داخلها على الضابط.

واضاف أن السيارة توجهت عقب ذلك، غربًا، إلى أوديسا، بينما أصيب شخص آخر بالرصاص، واستمر المشتبه به في السير بالسيارة إلى شارع 42 في أوديسا، حيث قال جيرك: "كان هناك العديد من الضحايا".

ولفت جيرك إلى أن المشتبه به ترك سيارته وسرق شاحنة بريد، ليتوجه بها شرقًا نحو مسرح سينرجي السينمائي، حيث تبادل هو وضباط إطلاق النار.

وأكد قائد شرطة أوديسا، أن المشتبه به قُتل بالرصاص في تبادل لإطلاق النار.

ويوجد حاليًا 14 ضحية يتلقون العلاج في مستشفى المركز الطبي في أوديسا، وفقًا لرئيس مجلس إدارته "راسل تيبين"، بينما لم يتم تحديد أعمارهم وشخصياتهم.