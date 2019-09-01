يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، الموافق 01 سبتمبر 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا، لطيف ليلا.

وأشاروا إلى أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 33

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 30

بورسعيد 25 32

دمياط 24 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 23 35

السويس 25 36

العريش 23 33

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 28 37

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 36

بني سويف 24 36

المنيا 25 36

أسيوط 26 37

سوهاج 25 37

قنا 26 38

الأقصر 26 39

أسوان 28 40

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 41

المدينة 28 43

الرياض 28 43

المنامة 32 42

أبو ظبي 32 42

الدوحة 32 43

الكويت 32 45

دمشق 16 36

بيروت 26 31

عمان 19 31

القدس 18 31

غزة 22 32

بغداد 26 43