"الأرصاد": تحسن ملحوظ في حالة الطقس الجمعة.. "هيبقى ويك إند جميل"

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري ولا يوجد أي تغييرات في درجات الحرارة الحالية، كما أن التوقعات تشير إلى وجود تحسن ملحوظ في حالة الطقس بداية من يوم الجمعة المقبل، وذلك خلال مداخلة هاتفية على شاشة "MBC مصر 2".

وأضاف شاهين، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية يوم الجمعة بانخفاض درجتين من درجات الحرارة الحالية على أن تعاود درجات الحرارة تسجيل 36 إلى 37 درجة مئوية يوم الأحد القادم مع بداية شهر سبتمبر، مستطردًا: "طقس الويك إند الجمعة الجاية هيبقى جميل".

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، إلى ثبات درجات الرطوبة بالفترة الحالية بتسجيل نسبة 85% في القاهرة والوجه والبحري نظرا لتأثير منخفض الهند الممتد على حوض البحر المتوسط والذى بدوره يجلب كتلة مرتفعة بدرجة حرارتها وهدوء سرعة الرياح خلال ساعات النهار وهو ما يرفع الشعور بارتفاع درجات الحرارة رغم انخفاضها 26% خلال ساعات الليل.