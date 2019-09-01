يحدث اليوم| لقاء الزمالك والاتحاد.. وختام مهرجان القلعة.. وافتتاح معرض نجيب

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأحد 1 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

ختام مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، اليوم، فعاليات دورته الـ28.

انطلاق القافلة الطبية والبيطرية والزراعية المتكاملة لجامعة المنصورة

تنطلق القافلة الطبية والبيطرية والزراعية المُتكاملة لجامعة المنصورة "جسور الخير (5)" ، إلى جنوب سيناء، وتستمر حتى 5 من سبتمبر الجاري.

أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين.. برنامج تدريبي في جنوب سيناء

تنطلق فعاليات البرنامج التدريبي "أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين"، اليوم، في فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بجنوب سيناء، ومقرها المدرسة الفندقية بطور سيناء، لمدة 4 أيام.

اتحاد الغرف السياحية يبحث مشكلات القطاع في اجتماع عاجل

يعقد اتحاد الغرف السياحية اجتماعا عاجلا لبحث عدد من المشكلات التي تواجه القطاع، وأبرزها الضرائب الباهظة والكهرباء والتأمينات ورسوم متنوعة من جهات عديدة.

غلق باب الالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، باب الالتحاق بمدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بالشرقية.

افتتاح المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل

يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، المرحلة الخامسة من برنامج جامعة الطفل بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

افتتاح معرض نجيب محفوظ.. بختم النسر

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، معرض بعنوان "نجيب محفوظ.. بختم النسر"، في السابعة مساء، ويستمر حتى الأحد 8 سبتمبر بمقر المتحف في تكية أبو الدهب ( بجوار الجامع الأزهر).

مباراة الزمالك والاتحاد السكندري ببطولة كأس مصر

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الزمالك والاتحاد السكندري في إطار مباريات كأس مصر، الساعة 8 مساء على ستاد الإسماعيلية.