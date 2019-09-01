عبر الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز عن تقديره للفنان الكبير للفنان عمرو دياب وتاريخه الكبير، وفيديو للفنان عمرو دياب من إحدى حفلاته التي أحياها مؤخرا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وكتب محمد محمود عبدالعزيز، معلقا على الفيديو: "عمرو دياب.. بس كده.. معنديش تعليق يناسب تاريخه، ويكفى إنه موجود فى كل ذكرى وكل حدث فى حياتنا أياً كان، حب- هجر- فراق- وجع- ماضى- حاضر.. شكراً عمرو دياب".

وطرح الفنان عمرو دياب أغنية "بحبه" في أول أغسطس، لتكون أول الأغنيات التي يكشف عنها من ألبومه الجديد "أنا غير"، كما طرح الفنان عمرو دياب، منذ أيام أغنية جديدة بعنوان "يوم تلات" من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أسامة الهندي.