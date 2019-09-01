أصدرت النيابة الإدارية صباح اليوم تقريرا موجزا عن أبرز جهود وحدة الشكاوى برئاسة الهيئة، في الفترة من يناير 2019 وحتى يوليو 2019.

وبلغ ما ورد لوحدة الشكاوى المركزية من شكاوى المواطنين في الفترة المشار إليها 4996 شكوى، أحيل منها للتحقيق الوقائع التي تنطوي على مخالفات مالية أو إدارية أو شبهة فساد تستوجب التحقيق وعددها 3871 شكوى، وأحيل منها لجهات الاختصاص الخارجة عن ولاية النيابة 582 شكوى، وتم حفظ 112 شكوى، وأرسلت 3 شكاوى للأجهزة الرقابية للفحص وإعداد تقرير بما يسفر عنه الفحص، بينما تم حل الشكاوى بشكل مباشر وسريع دون اتباع طرق التحقيق التقليدية لـ207 شكاوى.

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