قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر والكويت خلال لقاءه رئيس مجلس الوزراء الكويتي جابر المبارك، معربًا عن تقدير مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا لدولة الكويت الشقيقة.

السيسي والمبارك يبحثان زيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين

كما أعرب الرئيس السيسي، عن التطلع لاستقبال الشيخ جابر المبارك في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف مواصلة تطوير مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

كما تطرق اللقاء، إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في المجال الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المتبادلة في المشروعات التنموية بالبلدين، وكذا تعزيز العلاقات الثقافية والتعليمية والسياحية بين البلدين.