تنظم كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور محمود نعمة الله، عميد كلية الهندسة، غدا الإثنين، المؤتمر الأول لشباب الباحثين في قاعة السيمنار، تحت رعاية الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ وإشراف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال رئيس الجامعة، إن المؤتمر يهدف إلى تشجيع وتحفيز طلاب الدراسات العليا وشباب الباحثين على ممارسة البحث العلمي، وإعداد أبحاث علمية لخدمة المجتمع والبيئة ذات مستوى علمي متميز، بالإضافة إلى زيادة التعاون العلمي والبحثي بين مختلف كليات الجامعة لتشجيع الباحثين المشاركين على مواصلة إنتاج البحث العلمي.

أكد أن البحث العلمي يعد أهم الركائز الأساسية في الجامعة وتحرص إدارة الجامعة على تشجيع الباحثين، لتقديم الدراسات والبحوث العلمية ذات القيمة التطبيقية التي لها علاقة مباشرة في حل مشاكل المجتمع.

من جانبه أوضح الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن اللجنة المنظمة تلقت 25 بحثًا من طلاب الدراسات العليا من داخل الجامعة، وجرى تشكيل لجنة تحكيم من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس في الأقسام العلمية المتخصصة بكلية الهندسة، وتم قبول 13 بحث للإلقاء.