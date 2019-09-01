تسجيل الدخول
مصر تحصد لقب دورة الألعاب الأفريقية بـ273 ميدالية

أحدث الأخبار

"حنان" تستغيث بـ مجدي يعقوب: ابني عنده 6 مشاكل في القلب وإحنا محتاجينك

"حنان" تستغيث بـ مجدي يعقوب: ابني عنده 6 مشاكل في القلب وإحنا محتاجينك

عاجل.. السيسي لـ الصباح: نعتز بالروابط التاريخية التي تجمع مصر والكويت

عاجل.. السيسي لـ الصباح: نعتز بالروابط التاريخية التي تجمع مصر والكويت

أمير الكويت لـ السيسي: مصر تلعب دورا محوريا في استقرار الدول العربية

أمير الكويت لـ السيسي: مصر تلعب دورا محوريا في استقرار الدول العربية

منح رخص بناء لـ50 مصنعا جديدا في الأقصر

منح رخص بناء لـ50 مصنعا جديدا في الأقصر

تخصيص 30 مليون جنيه لرصف طرق قرى مركز ديروط في أسيوط

تخصيص 30 مليون جنيه لرصف طرق قرى مركز ديروط في أسيوط

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويشدد على رفع الإشغالات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويشدد على رفع الإشغالات

اختيارات الوطن

رصيده فيلمان و11 مسلسلا.. من هو ماجد الشرقاوي خطيب ولاء الشريف؟

رصيده فيلمان و11 مسلسلا.. من هو ماجد الشرقاوي خطيب ولاء الشريف؟

إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية اليوم.. اعرفها

إيقاف 12 فئة من صرف المقررات التموينية اليوم.. اعرفها

"سفرة عزيزة".. عانت من الحرمان فقررت إطعام الفقراء بـ"مطبخ متحرك"

"سفرة عزيزة".. عانت من الحرمان فقررت إطعام الفقراء بـ"مطبخ متحرك"

محمود أيوب.. شاب من الصعيد يدخل موسوعة جينيس في رياضة القفز

محمود أيوب.. شاب من الصعيد يدخل موسوعة جينيس في رياضة القفز

للحد منه.. باحثون يقترحون طباعة عبارة "التدخين يقتل" على السيجارة

للحد منه.. باحثون يقترحون طباعة عبارة "التدخين يقتل" على السيجارة

ممثل مسرحي على كرسي متحرك: عايزين نقول للعالم مفيش حاجة صعبة علينا

ممثل مسرحي على كرسي متحرك: عايزين نقول للعالم مفيش حاجة صعبة علينا

الأكثر قراءة

عاجل