أعلن المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد، اليوم، في ختام الجولة الأخيرة من محادثات السلام في الدوحة، أنَّ الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية "أوشكتا على التوصل لاتفاق" لإنهاء 18 عامًا من النزاع في أفغانستان.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن الخميس الماضي، أنَّه سيحافظ على وجود عسكري أمريكي دائم في أفغانستان حتى بعد التوصل إلى اتفاق مع طالبان لإنهاء النزاع المستمر في هذا البلد منذ 18 عامًا.

وترصد "الوطن" أبرز الأرقام والتواريخ في النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان:

عام 2001: قادت الولايات المتحدة حرباً على أفغانستان من أجل إنهاء حكم حركة طالبان.

عام 2003: بدء تدخل حلف "الناتو" في الحرب.

عام 2018: بداية المحادثات بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية.

8 آلاف و600 جندي: عدد الجنود الذين سيتواجدون في أفغانستان بشكل دائم حتى بعد الاتفاق، وفقًا لما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

14 ألف جندي: عدد الجنود الأمريكان المتواجدين الآن في أفغانستان.

98 ألف جندي: أكبر عدد جنود للولايات المتحدة الأمريكية تواجد في أفغانستان، وكان ذلك في عام 2011.

2400 جندي: عدد الجنود الأمريكان الذين قتلوا في أفغانستان.

20 ألف جندي: عدد الجنود الأمريكان الذين أصيبوا في الحرب في أفغانستان.