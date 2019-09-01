قالت النائبة سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن اختيار العديد من المنصات الإعلامية الغربية، لبعض المقاصد السياحية المصرية مثل درب البحر الأحمر وشاطئ النيزك لتكون ضمن أفضل 100 واجهة سياحية في 2019، هو نتاج تطوير المنتجات السياحية وتحسين سياسية تسويق وترويج المقصد السياحي المصري.

وأضافت النائبة في تصريحات، أن تلك الأماكن تقدم صورة ذهنية جاذبة لعشاق المغامرة، وأن المقصد السياحي المصري يمتلك العديد من المنتجات السياحية التي تفتح الباب لجذب الشرائح الغنية ذات المستوي الأعلى إنفاقا.

ووجهت التحية إلى محمد الجندي مصور شاطئ النيزك، داعية الشباب المصري لنشر المحتوى الداعم للسياحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت النائبة، أن التسويق للسياحة في مصر عبر المنصات الحديثة حول العالم هو مسؤولية المجتمع بأكمله، بدءا من المواطن الذي يهتم بنشر صورة إيجابية عن بلده على وسائل التواصل، مرورا بكل الخطط التي تعدها الدولة بكافة مؤسساتها، بهدف الترويج الواسع للمنتجات السياحية المصرية.