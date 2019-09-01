تخصيص 30 مليون جنيه لرصف طرق قرى مركز ديروط في أسيوط

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إنه جرى تخصيص 30 مليون جنيه لأعمال الرصف بمركز ديروط، ضمن الخطة الاستثمارية للمركز 2019/2020.

وقال نور الدين، إن المحافظة تعمل على تحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع بقرى ومراكز المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حركة النقل والمواصلات، سواء عن طريق الرصف أو التمهيد أو وضع تربة زلطية ورملية طبقاً للإمكانات المتاحة.

وقال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط، إنه جرى وضع تربة زلطية لعدة شوارع بقرى دشلوط وصنبو تمهيداً لبدء أعمال الرصف التي تنفذها جهاز الخدمة الوطنية للمشروعات التابع للقوات المسلحة، تحت إشراف مديرية الطرق على أن يجري استكمال باقي الخطة فور الانتهاء من هذه الطرق، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط.