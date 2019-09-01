محافظ البحيرة يستقبل وزير الأوقاف ويعقدان اجتماعا مع الأئمة

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بمكتبة بديوان عام المحافظة، اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار زيارة الوزير للمحافظة.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ ووزير الأوقاف، اجتماعاً موسعاً بمجمع دمنهور الثقافي مع مديري إدارات الأوقاف والأئمة والقيادات الدينية، ثم يتوجه إلى مقر جامعة دمنهور لمناقشة رسالة دكتوراه.

واستعرض اللواء هشام آمنة، مع وزير الأوقاف، الجهود المشتركة في مجال تجديد الخطاب الديني وجهود رجال الأوقاف في تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيامهم بأعمال التوعية من خلال المساجد ودور العبادة وجهودهم الملموسة، والتي ساعدت على إنجاح تلك المبادرات وتحقيق المستهدف منها على أرض محافظة البحيرة، وأهدى المحافظ، درع المحافظة للدكتور محمد مختار جمعة، تقديراً لجهوده.

وحضر اللقاء الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور، والدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عمر حمروش عضو مجلس النواب.