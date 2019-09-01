يحل الفنان عمرو يوسف، ضيفًا على الفنان شريف منير، وابنته أسما شريف منير، وذلك في أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "أنا وبنتي" الذي يُعرض عبر قناة "ON E"، وذلك الخميس المقبل، في تمام الحادية عشر مساءً.

ويتحدث عمرو يوسف، خلال الحوار عن زوجته كندة علوش، واتخاذها كصديقة له، وأسباب نجاح العلاقة، وكذلك عن حياته العاطفية قبل الزواج، بالإضافة إلى تفاصيل مشاركته في مسلسل "طايع"، والانتقادات التي وُجهت له بأنه يعتمد على الوسامة في أعماله، وأعماله الفنية الجديدة.

برنامج "أنا وبنتي" يُقدمه الفنان شريف منير، وابنته أسما، عبرقناة "ON E"، يوم الخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.