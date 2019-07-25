نعى الفنان عمرو يوسف الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ونشر يوسف صورة له مع الفيشاوي: "كان شخص استثنائي محب للحياة ومحب لكل من حوله، بسيط متواضع ودوغري، أما عن الكرم فحدث ولا حرج، الله يرحمك يا عم فاروق يا حبيب الكل حتوحشني جدا بس إن شاء الله في مكان أحسن بكتيييير الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

توفي الفنان فاروق الفيشاوي، فجر اليوم الخميس، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الفقيد، بعد صلاة الظهر، من مسجد مصطفى محمود، بمنطقة المهندسين.

وكان الفيشاوي، قد شارك مؤخرا في عروض مسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخراني، والتي انطلق عرضها في شهر فبراير الماضي، ولكن القدر لم يمهله لاستئنافها.

وقدم الفيشاوي أكثر من 200 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون وجسد أدوار مختلفة على مدار تاريخه الفني الطويل.