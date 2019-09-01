شكل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، في دورتها الـ13 2019 /2022.

وأشار الجمال، في بيان اليوم، إلى اختيار 74 أستاذا من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة ضمن اللجان العلمية، مشيرا إلى أن ذلك يعكس مدى جودة التعليم والبحث العلمي بالجامعة، بجميع المستويات المحلية والدولية.

وأضاف: "جامعة أسيوط تولي اهتماماً كبيراً بالبحث العلمي وتدعم نشر الأبحاث المتميزة في مختلف التخصصات العلمية بما يضمن حصول الباحثين علي الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية اللائقة".

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن أعضاء اللجنة العلمية لفحص الإنتاج لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بكليات القطاع الطبي والعلوم، بلغوا 44 مشاركا ًمن أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والطب البيطري والصيدلة والعلوم.