أعلن الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، رفع التشكيل الرسمي للجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس المتقدمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الثالثة عشر 2022،2019 على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات مساء اليوم الخميس، وأنه لا يعتد بأية قوائم أخرى سبق نشرها بشكل غير رسمي حتى إن كانت موقعة أو مختومة حيث إن جميع النسخ السابقة كانت نسخ تجريبية وغير نهائية.

ويجرى قبول الطعون على الأسماء الواردة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم الأحد 1 سبتمبر المقبل، وعلى مقدم الطعن أن يسلمه شخصياً بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات داخل حرم جامعة القاهرة ويكون مدعماً بالمستندات الدالة على أسباب الطعن.

وفي حال كان يوم الأحد إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية، يكون تاريخ فتح باب الطعون يوم الإثنين ولمدة أسبوع.