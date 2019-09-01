أصيب 7 أشخاص، إثر حادثي سير منفصلين بطرق بني سويف، اليوم، بينهم زوجين، ونقلوا للمستشفيات المركزية لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا بإصابة 5 أشخاص إثر تصادم دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي "بني سويف - المنيا"، أمام قرية القضابى التابعة لمركز الفشن.

واستقبل مستشفى الفشن: عمر جمال محمد، 35 عام، تاجر مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد على بكرى، 25 عام، مقيم قرية اقفهص، مصاب جرح قطعى بالساعد الأيسر، واسلام على بكرى 12عام، مقيم قرية اقفهص، مصاب اشتباه كسر بالساعد، وعلاء محمد بكري، 2 عام، مقيم مدينة الفشن مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و محمد ناصر فاروق ،29 عام، مقيم مدينة الفشن مصاب كسر مضاعف بالساق اليمنى.

فيما وقع الحادث الثاني بالطريق الزراعي "بني سويف - الواسطى" أمام قرية شريف باشا، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بعمود إنارة، أسفر عن إصابة زوجان، بكسور واشتباه ما بعد الارتجاج، ونقلوا للمستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين، هما: جميل منير إسكندر، 71 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمني، ونادية عريان عبده، 52 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وكلاهما مقيمان بمركز ناصر، وتم نقلهما إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.