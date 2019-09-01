أصيب راهبين وربة منزل، إثر حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف.

وتلقى اللواء زكريا صالح مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وذلك على الطريق الصحراوي الشرقي (طريق الجيش) دائرة المركز.

وبالانتقال تبين أنه حال سير السيارة رقم (413 ج ج ي) ملاكي، قيادة المدعو "مايكل. س. ج" 38 عاما، راهب فرنسسكاني في كنيسة بطريركية الأقباط الكاثوليك، ومقيم الضاهر بالقاهرة، بالطريق المشار إليه قادما من القاهرة اتجاه المنيا، اصطدم بإحدى السيارات من الخلف (فرت هاربة).

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: قائد السيارة المشار إليه آنفا، و"ماجدولين. ن. ت" 22 عاما، ربة منزل، مقيمة أسيوط، و"إبرام. ي. خ" 39 عاما، راهب في كنيسة الأقباط الفرنسسكانيات الكاثوليكية، مقيم الأقصر.

ونقل المصابين إلى مستشفى سانت تريز في بني سويف، وجرى رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور بالطريق، والتحفظ على السيارة، وتحرير المحضر اللازم.