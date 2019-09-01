أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الزيارة الاستفزازية التي أجراها رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى مستوطنة "ألكنا" المقامة على أراضي المواطنين في سلفيت.

وحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الفلسطينية، كرر نتياهو وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية، قائلا: "سنعمل على فرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل".

وأوضحت أن اختيار نتنياهو الاحتفاء ببدء العام الدراسي في إسرائيل من خلال زيارة مدرسة في مستوطنة (الكنا)، دليل آخر على العقلية الاستعمارية التوسعية التي تعمل على تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن وعود نتنياهو ما هي إلا محاولة لاستمالة جمهور المستوطنين لتأييده في السباق الانتخابي المقبل، مبينة أنه يعكس عداء نتنياهو وائتلافه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وتماديه في تقويض أي فرصة لإحلال السلام وفقا للمرجعيات الدولية.

وشددت على أن الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال والاستيطان يشجع نتنياهو على التمادي في تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق في المناطق المصنفة (ج)، الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو، بالإضافة إلى القدس الشرقية المحتلة ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها.

وأوضحت أن عدم محاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334، يدفع سلطات الاحتلال إلى مضاعفة مخططاتها الاستيطانية التهويدية وتسريع قضم وضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي وعد خلال افتتاح السنة الدراسية في مستوطنة "ألكنا" المقامة على أراضي محافظتي سلفيت وقلقيلية شمال الضفة اليوم، بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على كل المستوطنات بالضفة الغربية، مكررا تصريحات سابقة له أكد فيها أنه لن يسمح بإخلاء أي من المستوطنات، بل سيعمل على تحصين المشاريع الاستيطانية.