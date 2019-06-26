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شيخ الأزهر يستقبل الأئمة الوافدين من 6 دول

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المتحف الزراعي.. مقتنيات وتحف وتماثيل أبحاث وتنزهات "وكله بـ 3 جنيهات"

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