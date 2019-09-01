أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأحد، توجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غدًا الاثنين، إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة.

وأوضح الديوان الأميري الكويتي - في بيان صحفي اليوم - أن أمير الكويت سيتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري.

كان البيت الأبيض أعلن - في بيان صحفي - أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في البيت الأبيض في الثاني عشر من شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الزيارة ستسهم في تعزيز الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين، وتقوية العلاقات الاقتصادية والأمنية المشتركة.