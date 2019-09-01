قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تسعى ليصبح ميناء الإسكندرية من أكبر الموانئ في حركة التجارة ليس على مستوى البحر المتوسط فقط، ولكن العالم أجمع.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية على هامش جولته بميناء الإسكندرية قبل قليل، أنّ الحكومة تخطط لزيادة حركة التجارة عبر تطوير الميناء على الأقل للضعف في الفترة المقبلة، رغم أنّه يستقبل نحو 60% من حركة تجارة مصر حاليا.

وأوضح رئيس الوزراء أنّه جار إزالة السفن الغارقة في الميناء، والتي تتواجد منذ عشرات السنين وتشغل حيزا به، لافتا إلى إزالة سفينة ويتبقى سفينتين جار إزالتهم خلال شهر.