تشهد القاهرة للمرة الأولى أكبر تجمع لمنتجي التمور على مستوى الدول العربية وشمال أفريقيا ديسمبر المقبل، حيث يلتقي المنتجون تحت شعار "تجمع تمور أفريقيا"، والذي يقام بالتزامن مع معرض "فوود أفريكا" في نسخته الخامسة بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر المقبل.

وقال بيان للشركة المنظمة للمعرض، إن تنظيم هذا التجمع الكبير لمنتجى ومصدرى التمور يأتي انطلاقاً من احتلال مصر المركز الأول عالمياً في إنتاج التمور في إطار المشروع القومي للنهوض بقطاع التمور المصرية والذي يهدف لزراعة 5 ملايين نخلة خلال الأعوام القادمة لتصبح مصر أكبر مصدر للتمور في العالم.

ويتم تنظيم النسخة الخامسة من المعرض بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية وغرفة الصناعات الغذائية، كما يعد تجمع منتجي التمور فرصه لالتقاء كبار الموردين والمصدريين المحليين والمستوردين الأجانب لعقد الصفقات التصديرية، واكتشاف أسواق جديدة، والوقوف على معرفة أحدث المستجدات على صعيد الأسواق في المنطقة العربية والأفريقية وأوروبا، وفقا للبيان.

وقالت داليا قابيل مدير المعرض إن سوق التمور في مصر يعد من الأسواق الواعدة التي تتبوأ مكانهً كبيره على المستويين العربي والأفريقي حيث تنتج مصر نحو 1.65 مليون طن بلح وتمر سنوياً، وتساهم مصر بهذا الإنتاج بنسبة 17.7 % من الإنتاج العالمي، وبنسبة 24.4% من إنتاج الدول العربية للتمور.

وأكدت منار نصر المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن عدد الدول المستوردة للتمر المصري المحلى وصل الى 63 دولة، حيث تعد دول إندونيسيا والمغرب وماليزيا وبنجلاديش وتايلاند على رأس قائمة أهم الدول المستوردة.

وعن سوق التمور العالمي، قالت "نصر"، إنه من المتوقع ان تسجل السوق العالمية لتمور النخيل معدل نمو سنوي مركب تصل نسبته إلى 3.1%.

وأشار أمجد القاضي مدير مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي بمركز التكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن قطاع التمور يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وأن وزارة التجارة والصناعة تولي هذا القطاع اهتماماً كبيرا.