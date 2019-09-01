مدبولي: السيسي وجّه الحكومة بتطوير ميناء الإسكندرية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وجود توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير ميناء الإسكندرية ورفع كفاءته، موضحا أنّه أكبر ميناء في مصر ويستوعب 60% من حركة تداول التجارة المصرية، لذا فإنّ الحكومة مهتمة برفع كفاءته.

وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية عنه على هامش جولته في ميناء الإسكندرية قبل قليل، أنّ الميناء موجود منذ العصر الإغريقي أو الروماني ونمت المدينة من حوله.

وأوضح رئيس الوزراء أنّ الميناء كان يواجه مشكلة خروج السيارات منه بعد تفريغ الشحنات فيها، والآن تعمل الدولة على محاور طرق ستحدث طفرة كبيرة جدا، إذ إنّ السيارات لن تدخل مدينة الإسكندرية، لكن ستخرج من الميناء لطرق خارجية بما يقلل الازدحام.