عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، اليوم، ندوة بعنوان (دور المرأة في بناء المجتمع الإسلامي) لعدد 50 طالبة من دولتي تايلاند والفلبين، حاضر بها د. نيفين أحمد عبد الله الأستاذة بجامعة سانت روز بنيويورك، حيث أكدت على أهمية دور المرأة الفعال في بناء المجتمع الإسلامي .

وأوضحت أن هناك مواقف كثيرة في عهد النبي تؤكد تقديره للمرأة ومكانتها ودورها في بناء المجتمع، منها موقف أم هانئ عندما استجارها رجلان فأجارتهما فأيد ذلك النبي وقال أجرنا ما أجرت يا أم هانئ وأمنا من أمنت.

وكذلك موقفه صلى الله عليه وسلم حينما جاءه الوحي وذهب للسيدة خديجة يرتجف ويقول : "زملوني زملوني دثروني دثروني " فقالت له السيدة خديجه "كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق" ، بهذه الكلمات العظيمة ثبتت أم المؤمنين خديجة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا يعد بمثابة دعم نفسي من السيدة خديجه للنبي.

وقالت : "من هنا نرى أن الإسلام أكد على دور المرأة ومشاركتها في بناء المجتمع والحفاظ على هويته وتقاليده وبناء جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية والمشاركة الفعالة في بناء الوطن" .