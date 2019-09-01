بدأت وزارة التنمية المحلية، اليوم، تنفيذ الدورات التدريبية للعاملين بالمحليات والتى ينظمها مركز التنمية المحلية بسقارة خلال العام التدريبي الجديد، حيث ينفذ المركز خلال الأسبوع الحالي 4 دورات تدريبية، تشمل تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات خدمة المواطنين وأسلوب التعامل مع الجمهور وهى حقيبة تدريبية جديدة تنفذها الوزارة لأول مرة وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة حل شكاوى المواطنين ورفع كفاءة العاملين في إدارات خدمة المواطنين بالمحافظات، وتنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعدين في مجالات أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين في إدارات التدريب، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات .

جدير بالذكر أن الدورات الأربع يستفيد منها 202 متدرب من جميع المحافظات وتستمر لمدة 5 أيام .