أعلن "حزب الله" اللبناني، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود الجنوبية للبنان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل لها عصر اليوم، نقلته قناة "الميادين" اللبنانية.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن أنَّ صاروخًا مضادًا للدبابات أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، اليوم، بعد تعهد "حزب الله" اللبناني، الانتقام من هجوم بطائرتين مسيرتين نفذ قبل أسبوع في "الضاحية الجنوبية" لبيروت، واتهم حزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه جرى اطلاق النار باتجاه التجمع السكاني الإسرائيلي "أفيفيم"، دون الإعلان عن أضرار أو إصابات أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء، بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.