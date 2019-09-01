إسرائيل تعلن اطلاق النار ردا على الصاروخ الذي أطلق من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه أطلق النار ردًا على الصاروخ المضاد للدبابات الذي أطلق من لبنان، وذلك حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية في نبأ عاجل، عصر اليوم.

ولم تذكر الوكالة الفرنسة مزيدا من التفاصيل.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنَّ صاروخًا مضادًا للدبابات أطلق من لبنان باتجاه إسرائيل، اليوم، بعد تعهد "حزب الله" اللبناني، الانتقام من هجوم بطائرتين مسيرتين نفذ قبل أسبوع في "الضاحية الجنوبية" لبيروت، واتهم حزب الله اللبناني بالوقوف خلفه.

وأوضح جيش الاحتلال، أنه جرى اطلاق النار باتجاه التجمع السكاني الإسرائيلي "أفيفيم"، دون الإعلان عن أضرار أو إصابات أو تقديم مزيد من التفاصيل.

كانت وكالة "فرانس برس" للأنباء، أفادت بإطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.