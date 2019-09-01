تتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي، لشهر سبتمبر الجاري، بالتزامن مع افتتاح الدورة 74 للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة فيودور سترجيجوفسكي لوكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم، إن روسيا ستصبح رئيسًا لمجلس الأمن الدولي من اليوم.

وأضاف: "تدور رئاسة مجلس الأمن الدولي بشكل شهري بين أعضائه وفقًا للترتيب الأبجدي لأسماء الدول باللغة الإنجليزية".

وأوضح سترجيجوفسكي، أنه من المقرر عقد عدد كبير من الأحداث في مجلس الأمن خلال سبتمبر الجاري، بالإضافة لتزامن الرئاسة الروسية مع افتتاح الدورة 74 للجمعية العمومية، وسيرأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وفد روسيا في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتُكلف الدولة الرئيسة لمجلس الأمن، بصياغة برنامج المنظمة، بموجب المادة 24 من ميثاق الأمم، وتتحمل مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، بينما يتوجب على أعضاء الأمم المتحدة الالتزام بهذه القرارات، كما تتخذ الدولة الرئيسة قرارات بشأن طلبات عقد اجتماعات طارئة.

ويتألف أعضاء مجلس الأمن الدولي من 15 دولة، بما فيها 5 أعضاء دائمين "بريطانيا، وروسيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، والصين"، ولدى كل عضو حق النقض "الفيتو" الذي يسمح بالطعن على القرارات.

ويجرى انتخاب نصف الأعضاء غير الدائمين لعامين، وهم في الوقت الحالي: "بلجيكا، والدومينيك، وغينيا، وألمانيا، وإندونيسيا، وكوت ديفوار، والكويت، وبيرو، وبولندا، وجنوب إفريقيا".