ضبطت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن بورسعيد، شخصا لقيامه بالإدعاء عبر شبكة "الإنترنت" بقدرته على رفع درجات امتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية، وذلك فى إطار الجهود الأمنية التى تبذلها جميع قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، التى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وأكدت معلومات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسؤول عن إدارة إحدى المجموعات عبر إحدى تطبيقات شبكة "الإنترنت"، بإرسال رسائل تتضمن إدعاء قدرته على رفع درجات إمتحانات الثانوية العامة نظير مبالغ مالية.

أسفرت الجهود من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات أن وراء إرتكاب الواقعة طالب، مقيم في بورسعيد، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن بورسعيد جرى استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المجموعة المشار إليها ورسائل بينه وأشخاص آخرين تتضمن الإتفاق على تحويل مبالغ مالية لهم مقابل رفع درجاتهم في امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني).

بمواجهة المتهم المذكور اعترف بإرتكابه الواقعة، وقيامه بإيهام الطلاب بقدرته على رفع درجاتهم فى الإمتحانات من داخل الكنترول، بغرض النصب عليهم للاستفادة منهم مادياً.