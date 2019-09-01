تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، بتمديد مهمة بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية العام 2020، مع إجراء "تعديلات ضرورية" في مواجهة المجموعات المسلحة.

وقال جوتيريش، عقب زيارته مركزا لمعالجة وباء "إيبولا" في مانجينا قرب بيني شرق البلاد: "عبر تحسين عمل بعثة الامم المتحدة، أعول على مجلس الأمن الدولي لتمديد المهمة مع التعديلات الضرورية".

وأضاف جوتيريش، "إنه بطبيعة الحال قرار مجلس الأمن، ولكنني اعتقد أن للبعثة الأممية دورا بالغ الأهمية في جمهورية الكونغو الديموقراطية"، مشيرا إلى أن هناك "مراجعة استراتيجية" قائمة لتحسين آلية عمل البعثة بهدف "جعلها أكثر فائدة للشعب الكونغولي في كل المجالات، سواء امنية أو سياسية".

وتابع المسؤول الأممي قائلا: "يجب أن نعبر عن تضامننا بتعاون متزايد بين البعثة الأممية والقوات المسلحة الكونغولية، يكون قادرا على احتواء وإذا أمكن التغلب على خطر الأعمال الإرهابية لتحالف القوات الديموقراطية"، مشددا على ضرورة "القيام بكل ما هو ممكن لشل حركة المجموعات المحلية المسلحة" في الكونغو.

وتستمر مهمة البعثة حتى 31 ديسمبر، والأمم المتحدة حاضرة في الكونغو الديموقراطية منذ 20 عاما وتنشر قوة تضم 16 ألف عنصر بموازنة تتجاوز مليار دولار.

وتأمل السلطات والجيش الكونغولي والسكان في منطقة "بيني"، أن تشارك القوة الاممية في شكل أكبر في التصدي للمتمردين الأوغنديين المنضوين في "تحالف القوات الديموقراطية" المتهم بقتل مئات المدنيين منذ 2014.