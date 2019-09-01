تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أول منفذ بيع دائم للهيئة بجامعة ومحافظة بني سويف.

وقالت عبد الدايم، إن "المنفذ الجديد يفتح آفاق التنوير لأهالي المحافظة خاصة الشباب وطلاب الجامعة، باعتبار الكتاب أحد أسلحة مواجهة التطرف، ويأتي استمرارا لخطة الثقافة المصرية الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية من خلال مد جسور المعرفة إلى مختلف أرجاء مصر، كما يأتي تجسيداً للتعاون بين مؤسسات الدولة الوطنية بهدف تحقيق محاور التنمية المستدامة والخاصة ببناء الإنسان والمجتمع".

من جانبه قال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المنفذ يضم جميع إصدارات الهيئة من مختلف السلاسل في شتى التوجهات البناءة الأدبية، التاريخية، الفنية والسياسية، إلى جانب عدد ضخم من عناوين مكتبة الأسرة.

وأكد أنه حرصا على وصول الكتاب إلى أبناء محافظة بني سويف، وجهت وزير الثقافة بتطبيق خصم على أسعار جميع العناوين المعروضة.