إنشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة في جامعة بني سويف

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، في جلسته رقم 174 المنعقدة بتاريخ 28/8/2019، على إنشاء مركز تطوير وسائل المحافظة على البيئة يتبع إدارة الجامعة، بالتعاون مع كليتي الدراسات العليا المتقدمة والزراعة، ومعهد النباتات الطبية والعطرية، على أن يدرج ضمن اللائحة المالية والإدارية للجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أنّ المركز يهدف لتحديد المشكلات البيئة بالمحافظة والعمل على حلها بشكل علمي للحد منها، ومحاربة أسباب التلوث بجميع مصادرها، وكيفية التعامل مع القمامة والنفايات وأهمية الفرز من المنبع وأعاده تدوير المخلفات، علاوة على تعميق الوعي البيئي بين الطلاب ليصبحوا نواة تنشر ثقافة البيئة والحفاظ عليها.

وأضاف رئيس الجامعة أنّ المركز سيعمل على إقامة تعاون وثيق مع المكاتب الاستشارية والهيئات الحكومية والصناعية والمؤسسات المجتمعية والعلمية، لحل المشكلات البيئية وتقديم المشورة الفنية المتخصصة، إضافة إلى المساهمة الفعالة في وضع وتنفيذ السياسات سواء على مستوى المحافظة أو القومي.