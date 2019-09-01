تابع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تطورات الأوضاع في الجنوب، وأجرى اتصالين هاتفيين بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون.

وطلب الحريري، تدخل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمجتمع الدولي، في مواجهة تطور الاوضاع على الحدود الجنوبية، وفقًا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق، اليوم، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى.

جاء ذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا، بينما قالت إسرائيل، إنها ردت بإطلاق النار بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع "حزب الله" بعد أسبوع من التوتر المتصاعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".