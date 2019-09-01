جهاز دمياط الجديدة يعلن إضافة 7 مدارس لتخفيض كثافة الفصول

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة القيام بتنفيذ 7 مدارس (تعليم أساسي - ثانوي) بإجمالي 226 فصل تم الانتهاء الفعلي من تنفيذ 4 مدارس منها، وجار الانتهاء من الثلاث مدارس الأخرى بأحياء المدينة المختلفة (الثالث- الرابع- الخامس- السادس) ضمن خطة العام المالي 2018 /2019، والتي يتم نقلها من جهاز المدينة إلى هيئة الأبنية التعليمية بدمياط بنظام نقل الأصول لاستيعاب عدد كبير من أبناء المدينة في العام الدراسي الجديد 2019/2020، والتي ستساهم في تخفيض كثافة الفصول داخل المدارس القائمة حاليا في المدينة وتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور لوجود المدارس بجوار محل إقامتهم.

وأشار رجب إلى أن الجهاز أنشأ مدرسة النيل بالمجاورة 30 بالحي السادس، وبدأت الدراسة بها بمرحلة رياض الأطفال العام الماضي، ومن المقرر بدء الدراسة بالمرحلة الابتدائية العام الجار.

من جانبه أكد رئيس الجهاز أن تشغيل تلك المدرسة يعد إضافة قوية وجديدة لمنظومة التعليم بالمدينة، حيث يعتبر جهاز المدينة من الأجهزة الأكثر تميزا في تنفيذ مدرسة النيل علي مستوى المدن الجديدة.

يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ المنشآت التي تساعد في تنمية مدينة دمياط الجديدة، والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة لسكان المدينة، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية، ومع زيادة الكثافة السكانية بعد تنفيذ عدة مشروعات في مجال الإسكان مثل (سكن مصر- دار مصر للإسكان المتوسط - JANNA للإسكان الفاخر- الإسكان الاجتماعي المتميز).