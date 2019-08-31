نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة دمياط اليوم السبت احتفالية بمناسبة استقبال العام الهجري الجديد 1441، وذلك بمسجد البحر بمدينة دمياط، حيث شهد الاحتفال اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، والعميد سعيد عبدالخالق المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية.

وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف كلمته بهذه المناسبة تحدث خلالها عن هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والتي تعد نقطة تحول فى تاريخ الدولة الإسلامية، وكيف صبر رسولنا الكريم على إيذاء قومه، كما تحدث عن أهم الدروس المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة، والتي تعد عطاءً لدين الله.