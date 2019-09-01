أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "قوات اليونيفيل"، عصر اليوم، أنها أجرت اتصالات مع لبنان وإسرائيل لتهدئة الأوضاع، وفقا لما ذكرته وكالة"معا" الفلسطينية.

وكان "حزب الله" اللبناني، أعلن في وقت سابق، اليوم، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية في منطقة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين في معقله قرب بيروت وقتل اثنين من عناصره في غارة في سوريا، بينما قالت إسرائيل، إنها ردت بإطلاق النار بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، ما أثار مخاوف من تصعيد خطير مع "حزب الله" بعد أسبوع من التوتر المتصاعد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

جدير بالذكر، أن قوات "اليونيفيل"، هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان، تمارس عملها بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان2006 .