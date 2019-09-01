أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أنه تم إطلاق عدة صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه أهداف في إسرائيل، فيما رد الجيش على أهداف في لبنان.

وأضاف أن الصواريخ من نوع "كورنيت" المضاد للدروع، وأطلقت صوب قرية أفيفيم الحدودية الإسرائيلية، ما استدعى فتح الملاجئ.

وأعطى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت لاحق مزيداً من التفاصيل، قائلا إن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عسكرية ومدرعات سجلت وقوع إصابات.

فيما أعلن "حزب الله" اللبناني، استهداف "آلية إسرائيلية" متحدثاً عن وقوع قتلى وجرحى.

وقالت قناة "العربية" الإخبارية، إن القوات الإسرائيلية قصفت قرية مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان بـ30 قذيفة.

وإسرائيل في حالة تأهب مرتفعة بسبب مواجهة محتملة مع حزب الله اللبناني.