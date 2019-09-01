عادت سينما "زاوية" لنشاطها السينمائي مرة أخرى، حيث تستأنف عروضها من يوم الأربعاء المقبل بعرض فيلم "Where'd You Go Bernadette" للمخرج ريتشارد لينكليتر.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس العنوان للكاتبة ماريا سيمبل، طرحتها عام 2012، ويشارك في بطولته كلا من كيت بلانشيت، كريستين ويج، وبيلي كرودب.

تدور أحداث الفيلم حول "بيرناديت فوكس" أم محبة، التي تقرر أن تتواصل من جديد مع منابع شغفها، وذلك بعد سنوات طوال من التضحية بنفسها وباهتماماتها في سبيل أسرتها، وتقرر أن تخوض رحلة ملحمية لتبدأ بها حياتها من جديد.

سينما زاوية نقلت مقرها من سينما "أوديون" إلى سينما "كريم" بوسط البلد، العام الماضي، وحملت شعار "سينما للأفلام اللي مابتنزلش في السينما"، حيث تقوم بعرض مجموعة واسعة من الأفلام التي تحصل على أهم جوائز في مهرجانات السينما العالمية، بجانب تنظيم عدد من الفعاليات من بينها بانوراما الفيلم الأوروبي، أيام القاهرة السينمائية بالإضافة إلى مهرجان زاوية للأفلام القصيرة.