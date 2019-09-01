أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، انتهاء تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني، بدون وقوع خسائر في صفوفه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.