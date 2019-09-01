قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، إحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية، التى يواجهون فيها اتهامات بتكوين تشيكل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة، وحددت المحكمة الشهر المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وصدر القرار، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين ياسر على الزيات وهشام فؤاد عطية، وأمانة سر أشرف صلاح.

وكشفت التحقيقات، التي باشرتها النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 6909 لسنة 2019 جنايات أوسيم، أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه فى الاتجار بالمواد المخدرة "هيروين وأفيون"، وحازوا المواد المخدرة، وحازوا أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، وتعاطوا المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وحازوا أسلحة بيضاء.

وكشفت التحريات أن المتهمين ألفوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة في مدينة أوسيم، وأنهم حازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص للدفاع عن تجارتهم، وأضافت التحريات أن المتهمين اضطلعوا بإدارة عدد من البؤر الإجرامية المسلحة، واستعانوا بأرباب السوابق والعناصر الخطرة لإدارة تلك البؤر.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين استخدموا سيارات دون لوحات معدنية، لنقل وترويج المواد المخدرة، وحددت دور المتهمين الثلاثة الأول بتزعم التشكيل وعقد صفقات للتحصل على المواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحريات دور المتهمين من الرابع حتى السادس، حيث أداروا البؤر الإجرامية المسلحة، بينما اضطلع المتهمان السابع والثامن بإعداد وتهيئة وتخزين المواد المخدرة، استعدادا لترويجها على عملائهم من متعاطي تلك السموم.

وضبطت الشرطة كميات كبيرة من المواد المخدرة "حشيش وهيروين وأفيون وترامادول"، بالإضافة إلى موازين حساسة كانت تستخدم في البيع، وطلقات نارية وأسلحة غير مرخص بحيازتها.