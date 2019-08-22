قضت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثالثة"، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين حسام الصياد وأشرف عبد الراضي، اليوم، بالحكم بالإعدام على كل من "محمد. ح. ص"، 24 عاما، فلاح، و"محمد. ج. ع "، 21 عاما، عامل، سيراميك، "مراد. إ. م"، عامل.

كما قضت هيئة المحكمة، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "أمير. ع. م"، 31 عاما، قهوجي، و"محمود. أ. ع"، لقيامهم بخطف وقتل عامل بمقهى بمركز الشهداء عمدا مارس 2018، حيث قيدوه بسلسلة حديدية، وثبتوها بغطاءا أسمنتيا بواسطة القفل، وألقوه بمياه الترعة وهو على قيد الحياة.

وكانت هيئة المحكمة، أحالت المتهمين لفضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحجزت القضية للحكم على باقي المتهمين، وأصدرت قرارها المتقدم.

كانت مباحث البحيرة، كشفت غموض العثور على جثة عامل موثوق اليدين والقدمين بترعة الرياح البحيري أمام قرية "مغنين" التابعة لمركز كوم حمادة، وتبين أنها جثة حسام رجب محمد عبده خفاجي، 21 عاما، عامل بمقهى، ومقيم مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، مرتديا كامل ملابسه موثوق اليدين ومكمم الفم بلاصق شفاف اللون، وملفوف حول خصره وذراعيه جنزير حديدي مثبت بغطاء أسمنتي، ووجود إصابة بجرحين غائرين بالجانب الأيسر ومؤخرة الرأس.

وبتقنين الإجراءات ضُبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات سابقة بين المتهم الأول وعم المجني عليه، حيث استعان المتهم الأول بباقي المتهمين أصدقائه، وعقدوا العزم وبيتوا النية على الانتقام من عم المجني عليه وخطف نجل شقيقه وقتله، حيث تربصوا به حال عودته لمنزله وتعدى الأول والثالث عليه بالضرب بعصا واقتادوه لأحد المنازل غير المأهولة بالسكان ملك أحد أقارب المتهم الأول بناحية قرية المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية مُستخدمين دراجة بُخارية ملك المتهم الأول، واحتجازه لمدة يومين دأبوا خلال تلك الفترة على إعطائه أقراصا مهدئة، والتعدي عليه بالضرب، وبعد أن قرروا التخلص منه اشترى المتهم الأول سلسلة حديدية وقف، وألبسوه بعض الملابس الخاصة بهم لإخفاء آثار الدماء الناتجة عن تعديهم عليه.

وعقب ذلك اصطحبوه لترعة الرياح البحيري بدائرة مركز كوم حمادة محل العثور على الجثة مُستخدمين دراجتين بخاريتين، وقيدوه وكمموه بلاصق شفاف ولفوه بالسلسلة المُشار إليها وثبتوها بغطاءا أسمنتيا بواسطة القفل وألقوه بمياه الترعة، وهو على قيد الحياة جرى ضبط الدراجتين البخاريتين المُستخدمتين في الواقعة بإرشاد المتهمين.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الجريمة فأحالتهم النيابة لمحكمة الجنايات التي نظرت القضية خلال جلساتها وأصدرت حكمها المتقدم.