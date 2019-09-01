قررت نيابة قصر النيل، اليوم، حبس المتهم بقتل أمين شرطة في الزمالك لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وأرسلت النيابة السكين المستخدم في الجريمة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصه، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على شاب "مهتز نفسيا" بتهمة طعن أمين شرطة معين خدمة بمنطقة الزمالك، باستخدام سلاح أبيض "سكين" ما أسفر عن وفاته.

وقالت مصادر أمنية إن أمين الشرطة كان يباشر مهام عمله في تسيير حركة المرور في منطقة الزمالك، وفوجئ بأن المتهم يطعنه بسكين من الخلف، وتمكن بمعاونة المارة قبل أن تسوء حالته الصحية من الإمساك به، وبعدها حضر مجموعة من زملائه في أماكن قريبة منه وتحفظوا على المتهم لحين وصول قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل لتسلمه.

وأضافت المصادر أن المتهم مهتز نفسيا وأن ذلك ظاهر على تصرفاته، وتجرى عملية استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض "سكين".