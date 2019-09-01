قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة إن والد المتهم بقتل أمين الشرطة الزمالك، أمس، لفظ أنفاسه بسبب إصابته بأزمة قلبية عقب معرفته باتهام نجله بقتل أمين الشرطة في أثناء حراسته لأحد البنوك بشارع المرعشلي.

وأضاف المصدر أن والد الضحية عضو هيئة تدريس سابق بكلية العلوم جامعة القاهرة يدعي حازم نجيب، موضحا أن المتهم جرى التحقيق معه من قبل النيابة العامة والتي قررت حجزه لحين مواصلة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث كما جرى تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال 6 من شهود العيان.

واستشهد أمين شرطة، صباح أمس، متأثرا بإصابته عقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه لطعن على يد مهتز نفسيًا اعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" أثناء وجوده بمحل خدمته بمنطقة الزمالك.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على الشاب، وقالت مصادر أمنية إن أمين الشرطة كان يباشر مهام عمله في تسيير حركة المرور في منطقة الزمالك، وتفاجأ بأن المتهم يطعنه بسكين من الخلف، وتمكن بمعاونة المارة قبل أن تسوء حالته الصحية من الإمساك به، وبعدها حضر مجموعة من زملائه في أماكن قريبة منه وتحفظوا على المتهم لحين وصول قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل لتسلمه.

وأضافت المصادر أن المتهم مهتز نفسيا وأن ذلك ظاهر على تصرفاته، وتجرى عملية استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض "سكين".