أعلن مسؤولون في الفلبين، اليوم، مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متن طائرة إخلاء طبي صغيرة، وعددهم 9 أشخاص؛ وذلك جراء تحطمها واندلاع النيران بها جنوب العاصمة الفلبينية "مانيلا".

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني في الفلبين "إريك ابولونيو" - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إن الطائرة كانت تقوم برحلة إخلاء طبي من مدينة "ديبولوج" بإقليم "زامبوانجا ديل نورت"، وكان من المفترض أن تهبط في "مانيلا"".

وأضاف ابولونبيو أن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار لأسباب غير معلومة أثناء تحليقها فوق إقليم "لاجونا" الذي يبعد حوالي 60 كيلومترا عن جنوب العاصمة "مانيلا"، فيما أوضحت الشرطة الفلبينية، أن الركاب التسعة الذين كانوا على متن الطائرة هم طياران وممرضان وطبيب ومريض وزوجته وشخصان أخران.