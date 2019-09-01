أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، حبس مراقب الشبكات الخاص بالصرف الصحي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، ونسبت النيابة إلى المتهم تهمة الإهمال الجسيم في عمله بعد أن تبين تورطه في واقعة مصرع الطفل "ياسين عماد" 6 سنوات، إثر سقوطه في بالوعة صرف أمام نادي الطالبية بمنطقة العمرانية.

كان المستشار نبيل صادق النائب العام، أصدر قرارًا، أمس، بحبس مدير شبكات الصرف الصحي في الجيزة على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة معه في واقعة وفاة الطفل "ياسين" عقب سقوطه في بالوعة صرف صحي بالعمرانية.

وباشرت النبابة التحقيق، واستمع إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، إلى أقوال رئيس حي العمرانية، وبعض المسؤولين، كما قرر هشام هدية مدير النيابة، عرض جثة الطفل "ياسين" 6 سنوات، على الطب الشرعي، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، وجرت التحقيقات بإشراف المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام.

وأثبت التحريات وجود إهمال جسيم من قبل المسؤولين في إجراء التفتيش بصفة مستمرة على العاملين، وأن ذلك تسبب في وجود "بالوعة الصرف"، الموجودة في الجهات المقابلة لنادي الطالبية، من دون غطاء وسقط فيها الطفل وجرى انتشال جثته.

وقال مدير شبكات الصرف الصحي في التحقيقات التي جرت تحت إشراف المستشار نبيل صادق النائب العام، إنهم يتحركون لفحص البلاعات، إذا تلقوا بلاغا من أحد مسؤولي وموظفي حي العمرانية أو المواطنين، واعترف بأنه لا يقوم بعمله المنوط به بالمرور على البالوعات المنتشرة بالمنطقة التابعة له، إلا بتلقي بلاغ.

وأضاف المتهم، في التحقيقات، التي باشرها المستشار هشام حاتم القائم بأعمال المحامي العام لنيابات الطالبية والعمرانية، أنه لم يتمكن من تحديد الفترة التي ظلت فيها البالوعة "مسرح الواقعة" دون غطاء.

ووجَّه المستشار إبراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية، للمتهم، تهمة الإهمال الجسيم، والتقصير في أداء العمل، ما تسبب في مصرع الطفل المجني عليه، وقررت حبسه على ذمة التحقيق.